По словам Конашенкова, были выявлены несколько таких фактов в частях российских вооруженных сил, задействованных в спецоперации. Практически все эти срочники к настоящему моменту выведены на территорию России.
Он добавил, что «вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».
«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сказал представитель Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Как уточняли российские власти, в спецоперации не предполагается задействовать срочников или резервистов.