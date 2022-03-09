Министерство обороны России установило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в зоне проведения спецоперации в Донбассе и на Украине, практически все они в настоящий момент выведены на территорию РФ. Об этом 9 марта на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

По словам Конашенкова, были выявлены несколько таких фактов в частях российских вооруженных сил, задействованных в спецоперации. Практически все эти срочники к настоящему моменту выведены на территорию России.

Он добавил, что «вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». Путин пообещал облегчить устройство в семьи детей-сирот из Донбасса © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сказал представитель Минобороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Как уточняли российские власти, в спецоперации не предполагается задействовать срочников или резервистов.