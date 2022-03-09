На жизнь президента Украины Владимира Зеленского было совершено более 10 покушений, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 9 марта в интервью «Украинской правде»

Советник главы ОП заявил, что западные партнеры говорят только о двух-трех попытках покушения на Зеленского. Зеленский пригрозил расправой украинским политикам из-за РФ © скриншот видео "Телеканал Дом"

«Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее», — сказал Подоляк.

По его словам, сеть разведки и контрразведки на Украине отслеживают попытки и «все эти ДРГ ликвидируют еще на подходах».

Ранее Telegram-канал «Война с фейками» заявил, что свои видеообращения Зеленский записывает не из Киева, авторы паблика указали на следы склейки кадров и разницу во внешнем виде Зеленского. По их мнению, украинские спецслужбы могут скрывать его местоположение, и президент Украины может быть во Львове или на территории Румынии.