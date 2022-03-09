Германия не намерена поставлять Украине военные самолеты, но продолжит финансовую поддержку, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом 9 марта сообщает РИА Новости

«Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но никаких военных самолетов поставлено не будет», — заявил Шольц.

Он отметил, что Берлин уже оказал значительную поддержку Киеву, в том числе в последние недели начал поставлять оружие.

Также канцлер ФРГ выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Канцлер ФРГ Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций © REUTERS, John Macdougall/ Pool

Ранее Германия поставила Украине 500 ракета Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust.

Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин указал, что в Москве решение Берлина о поставках оружия встретило разочарование. МИД заявил, что вызывает беспокойство тот факт, что оружие может попасть в руки мародеров и террористов.