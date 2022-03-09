«Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но никаких военных самолетов поставлено не будет», — заявил Шольц.
Он отметил, что Берлин уже оказал значительную поддержку Киеву, в том числе в последние недели начал поставлять оружие.
Также канцлер ФРГ выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
Ранее Германия поставила Украине 500 ракета Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust.
Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин указал, что в Москве решение Берлина о поставках оружия встретило разочарование. МИД заявил, что вызывает беспокойство тот факт, что оружие может попасть в руки мародеров и террористов.