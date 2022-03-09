Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в нынешних условиях в стране «игра в политику» недопустима и рассказал о примирении с действующим главой государства Владимиром Зеленским. Его слова прозвучали в интервью «Эспресо»

В 2019 году Порошенко во втором туре президентских выборов с большим отставанием проиграл Зеленскому. После этого он ушел в оппозицию и не раз подвергал своего преемника на посту главы государства критике. При Зеленском Порошенко было выдвинуто подозрение в госизмене, однако в качестве меры пресечения определено лишь личное обязательство.

Порошенко рассказал, что после начала спецоперации РФ виделся с Зеленским дважды по инициативе последнего. Порошенко остался без привета. Украинские СМИ опубликовали неудачный пиар экс-президента © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы договорились начать с чистого листа. Я полностью приветствую такой подход, потому что Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство», — заявил пятый президент.

Он отметил, что сейчас на Украине «в политику играют политиканы», которые на самом деле являются «антиукраинскими силами».

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил расправой тем украинским политикам, которые могут быть связаны с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.