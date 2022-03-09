Ролик снял сам Ким, в кадре он сообщает, что в столицу его региона прибыл Вакарчук. Чиновник пошутил, что певцу «дали автомат, и он идет на передовую».
Как житель Львова Вакарчук приписан к теробороне своего родного города, однако «несет службу» далеко за его пределами. «Боевые задачи» артиста, пишут СМИ, заключаются в поднятии духа украинских националистов на линии фронта.
На днях Вакарчук ездил в Запорожье, Харьков и Одессу. В Харькове, например, он записал видео о том, что Украина победит, а в Одессе помимо концертов дал еще лекцию про украинских националистов прошлого местному «Азову».