Заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Евросоюз рассмотрят по отдельности, сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости 9 марта

Ранее речь шла о возможности рассмотреть заявки трех стран общим пакетом. Суздальцев: России выгодно вступление Украины в Евросоюз © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Заявки будут рассматриваться каждая отдельно», — уточнил источник.

По его данным, вопрос о членстве Украины станет приоритетным для ЕС. По словам источника в Евросоюзе, это «в какой-то степени вопрос моральной поддержки».

При этом, как заявил источник, сам факт быстрого принятия в ЕС заявок Украины, Грузии и Молдавии уже говорит о серьезном ускорении обычной процедуры.

Ранее Украина, Грузия и Молдавия в течение недели подали заявки на вступление в ЕС. 7 марта в ЕС сообщили, что Еврокомиссия начала рассмотрение заявок.