Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин признал, что до 2012 года на Украине был высокообогащенный уран. Соответствующее заявление он сделал 9 марта в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Энергоатома»

«Весь ядерный материал, высокообогащенный уран, который когда-то находился на площадках научных учреждений Харьковского физико-технического института (ХФТИ) и Института ядерных исследований НАН Украины, передан Украиной России в марте 2012 года под контролем МАГАТЭ», — сказал Котин.

Зеленский приравнял мародерство к убийству © REUTERS, Umit Bektas Владимира Зеленского о возможностях обретения его страной ядерного статуса было не случайно. Такую информацию публикуют СМИ, в частности, РИА Новости сообщили о работе Киева над ядерным оружием.

Агентство написало о том, что сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия.

Также многие источники пишут о том, что Украина могла скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Сообщается, что работы по созданию «грязной» атомной бомбы и выделению оружейного плутония шли, в частности, на Чернобыльской АЭС, чтобы скрыть деятельность за радиационным загрязнением.