Возможность использования киевским режимом военных аэродромов в других странах является нежелательным и потенциально опасным сценарием. Об этом журналистам 9 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования каких-то иных аэродромов для вылетов [украинских] боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», — сказал Песков, комментируя возможность передачи Польшей Киеву истребителей МиГ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не может принять решение о поставке МиГ-29 киевскому режиму, поскольку, по его словам, это решение должно приниматься на уровне всего блока НАТО. Конашенков рассказал о последних потерях украинских ВВС © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Поэтому он предложил сначала передать польские истребители на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

Со своей стороны, пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что польское правительство имеет право передать свои военные самолеты Украине, но предложение Моравецкого об использовании для этой цели базы НАТО в Германии в Пентагоне не считают разумным.

Ранее в Киеве сообщили, что Польша, Болгария и Словакия поставят на Украину самолёты МиГ-29.

При этом большинство военных аэродромов в стране выведены из строя в результате действий ВКС РФ.