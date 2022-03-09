Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство». Новая редакция предполагает срок лишения свободы сравнимый с тем, что дают за убийство. Текст закона появился на сайте Верховной Рады в среду, 9 марта

«Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых. В частности, за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства или присвоения (расхода) имущества в условиях военного положения предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Также за совершение мародерства на поле боя лицо будет наказано на срок от 5 до 10 лет лишения свободы», — говорится в пояснении Верховной Рады.

Националистический миф: бандеровцы воевали против Третьего рейха © из открытых источников

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.