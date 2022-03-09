Посол США в РФ Джон Салливан на брифинге обратился к американцам на территории РФ с рекомендацией уезжать из России или продумать, как действовать в будущем без помощи посольства, передает РИА Новости 9 марта

Салливан заявил, что российское правительство может закрыть посольство США в России. США давит на страны мира ради введения антироссийских санкций - Нуланд © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства», — сказал посол.

Дипломат добавил, что сам пока остается работать в России, но заявил, что его могут выслать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Западные государства ответили введением новых санкций, направленных против России. В том числе введены ограничительные меры против ряда банков и физлиц, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российской авиации, ограничены возможности привлечения иностранного капитала, введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции.

Также США объявили запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проводится анализ и координация правительственных ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.