«Конечно,… в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях», — рассказал Песков.

Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывается информация, поступающая по линии ООН, но в настоящее время неизвестно, насколько она может соответствовать реальному положению дел.

Людей используют как живой щит! Украина срывает эвакуацию мирного населения
Людей используют как живой щит! Украина срывает эвакуацию мирного населения
Во вторник, 8 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля было зарегистрировано 1207 гражданских лиц, пострадавших во время конфликта на Украине, из которых 406 было убито, а 801 ранено.

Из сообщения невозможно понять, включены ли в эти цифры мирные жители, пострадавшие в результате обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР.  

В комментариях по поводу спецоперации РФ на Украине российские представители неоднократно подчёркивали, что украинская сторона прикрывается мирным населением и препятствует выходу людей из опасных зон.    