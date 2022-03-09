«Конечно,… в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях», — рассказал Песков.
Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывается информация, поступающая по линии ООН, но в настоящее время неизвестно, насколько она может соответствовать реальному положению дел.
Во вторник, 8 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля было зарегистрировано 1207 гражданских лиц, пострадавших во время конфликта на Украине, из которых 406 было убито, а 801 ранено.
Из сообщения невозможно понять, включены ли в эти цифры мирные жители, пострадавшие в результате обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР.
В комментариях по поводу спецоперации РФ на Украине российские представители неоднократно подчёркивали, что украинская сторона прикрывается мирным населением и препятствует выходу людей из опасных зон.