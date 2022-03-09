Точное число жертв среди мирного населения на Украине сейчас сложно назвать из-за блокировки многих городов. Об этом заявил журналистам 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Конечно,… в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты, очень сложно понимать окончательную картину о возможных потерях», — рассказал Песков.

Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывается информация, поступающая по линии ООН, но в настоящее время неизвестно, насколько она может соответствовать реальному положению дел.

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Из сообщения невозможно понять, включены ли в эти цифры мирные жители, пострадавшие в результате обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР.

В комментариях по поводу спецоперации РФ на Украине российские представители неоднократно подчёркивали, что украинская сторона прикрывается мирным населением и препятствует выходу людей из опасных зон.