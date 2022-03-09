Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уход с российского рынка таких американских транснациональных компаний как «Макдоналдс», «Кока-Кола» и «Пепси-Кола» максимально позитивно скажется не только на здоровье россиян, но и экономике страны. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале 9 марта

«Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от "Макдоналдс" для желающих страдать ожирением», — написал глава региона.

Кулеба озвучил свои ожидания от встречи с Лавровым © REUTERS, Johanna Geron

«Если западные страны рассчитывают, что своими санкциями обрушат экономику и оставят голодной такую мощную державу, как Россия, занимающую по территории 1/8 часть земной суши, то очень глубоко ошибаются. Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится. Вы только там, на Западе, не забудьте очередь занять, когда совсем туго будет, а мы поможем», — написал Кадыров.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе ввели санкции в отношении РФ. В их числе и приостановление работы компаний «Кока-кола», «Пепси-Кола» и «Макдональдс». Гендиректор последней Крис Кемпчински сформулировал причину такого решения следующим образом: «наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине».