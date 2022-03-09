Президент РФ Владимир Путин призвал правительство разработать меры для устранения бюрократических проволочек, которые мешают размещать в семьях в РФ эвакуированных из Донбасса детей-сирот, передает 9 марта РИА Новости

По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в Россию уже прибыло 1090 детей-сирот из Донбасса. «Нельзя было не уехать ради своих собственных детей». Как эвакуировались из Донбасса © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму. Я уверен, депутаты вас поддержат», — сказал Путин.

Президент добавил, что отсутствие паспорта РФ не должно мешать усыновлению и временному размещению сирот в России.

Ранее сообщалось, что по данным на 9 марта из республик Донбасса прибыли в Россию более 178 тыс. беженцев.