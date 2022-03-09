По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в Россию уже прибыло 1090 детей-сирот из Донбасса. Детский омбудсмен сообщила, что уже сформирован реестр из тех, у кого есть необходимые для усыновления документы, и многие семьи готовы их принять, однако процесс затрудняют бюрократические формальности.
«Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму. Я уверен, депутаты вас поддержат», — сказал Путин.
Президент добавил, что отсутствие паспорта РФ не должно мешать усыновлению и временному размещению сирот в России.
Ранее сообщалось, что по данным на 9 марта из республик Донбасса прибыли в Россию более 178 тыс. беженцев.