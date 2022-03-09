Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев серьезно готовится перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы переговоры прошли эффективно. Об этом украинский министр заявил на брифинге 9 марта

«Откровенно скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные, я не возлагаю на них больших надежд. Наш интерес — это прекратить огонь, освободить наши территории. И третий пункт — это решение всех гуманитарных вопросов», — сказал Кулеба.

Зеленский предупредил колеблющихся, Ришелье в мешках, ВСУ провоцируют Румынию. Хроника событий на Украине на 15:00 9 марта © Telegram/Одеса.Офіційно

Встречу министров на полях Анталийского дипломатического форума ранее анонсировала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что проводить ее будут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.