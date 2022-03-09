«Откровенно скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные, я не возлагаю на них больших надежд. Наш интерес — это прекратить огонь, освободить наши территории. И третий пункт — это решение всех гуманитарных вопросов», — сказал Кулеба.
Он утверждает, что идет на переговоры с Лавровым «с сильной позицией» и намерен «выжимать максимум в интересах Украины», но что получится по факту — «другой вопрос».
Встречу министров на полях Анталийского дипломатического форума ранее анонсировала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что проводить ее будут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.