ДНР и ЛНР являются независимыми государствами, и Украине и другим странам нужно это признавать. Об этом заявил журналистам 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к компромиссам по поводу Крыма, ДНР и ЛНР.

Песков напомнил, что Крым является российским регионом, и необходимо это признать.

«Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — указал российский представитель.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

С ними были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С 24 февраля Россия, в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса, проводит специальную военную операцию на Украине.