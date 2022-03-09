Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к компромиссам по поводу Крыма, ДНР и ЛНР.
Песков напомнил, что Крым является российским регионом, и необходимо это признать.
«Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — указал российский представитель.
Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
С ними были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С 24 февраля Россия, в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса, проводит специальную военную операцию на Украине.