Украинцы еще не понимают, что США и страны Запада просто их сдали, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

Матвейчев указал, что страны НАТО сдали Украину и не будут никуда посылать войска, чтобы противостоять российской армии. Он пояснил, что и небо над Украиной Запад закрывать не будет, поскольку это привело бы к ядерной войне. Рэнкас: Запад является общим врагом украинцев, русских и поляков © vk.com, Конрад Ренкас

По словам депутата, украинцам еще предстоит осознать, что США и Запад их просто использовали по полной программе, бросив, «как использованный презерватив».

«Это обидно быть использованным презервативом, неприятно, но придется это осознать, понять, что во многом они сами виноваты. И конечно, свою ненависть переключат с русских, которые, на самом деле спасли их от дальнейшего геноцида, на тех виновников событий, с которых всё началось», — сказал Матвейчев.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ввести бесполетную зону над Украиной, а затем раскритиковал Запад за отсутствие такого решения.