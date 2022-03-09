Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития, осудил нападки на граждан России в некоторых странах из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 9 марта сообщает издание «Сабах»

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