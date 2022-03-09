«Мы не можем принять схожие с охотой на ведьм действия в отношении русского народа, литературы, студентов, деятелей культуры», — заявил он.
Эрдоган охарактеризовал происходящее как «фашистские наклонности».
«Это лишь разжигает атмосферу ненависти и обид, порождая лишь новые печали», — отметил президент Турции.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.