Западные страны влияют на население России, нагнетая через инфополе кошмарящие новости, сказал политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру

Политолог подчеркнул, что Украина и Россия — единый организм, разделенный именно из-за эксперимента Запада по отработке методологии когнитивной войны, которая приходит практически на смену информационным войнам. Сами будете локти кусать: Володин рассказал, кто оплатит антироссийские санкции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее Запад обкатал на территории Украины технологию когнитивной войны, когда сводят с ума целые сообщества людей, указал Мартынов.

«В первую очередь — это воздействие на мозг. Кажется, это ерунда, но когда таких сигналов сотни в день — вы начинаете себя бодро чувствовать, а дальше вас тихонечко направляют в ту сторону, которая нужна тем, кто этим занимается», — пояснил политолог.

Мартынов подытожил, что «в каждую голову практически стреляют через эти все налаженные информационные каналы, сети и прочие вещи — не только фейками, но и ужасами, страшилками, в том числе и этими санкциями "из ада"».

Полностью интервью можно прочитать здесь.