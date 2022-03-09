На Украине продолжает разворачиваться травля бывшего игрока сборной страны, а ныне тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который продолжает работу в российском клубе несмотря на требования украинских радикалов. В среду, 9 марта к этому подключилась Украинская премьер-лига

Футбольный бандеровец Зозуля пришел в ярость из-за признания ДНР и ЛНР © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк Анатолий Тимощук — один из самых титулованных игроков в истории украинского футбола. На его счету победы в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, чемпионате Германии. Часть своей карьеры полузащитник провел в «Зените», в команде из Санкт-Петербурга в настоящий момент он занимает должность помощника главного тренера.

После начала спецоперации РФ в Донбассе некоторые украинские спортсмены разорвали контракты с российскими клубами. Состав того же «Зенита», к примеру, покинул защитник Ярослав Ракицкий, который сослался на семейные обстоятельства. После этого в интернете стали распространяться оскорбления в адрес Тимощука, который пока продолжает работу в России.

К травле бывшего игрока присоединилась и Украинская премьер-лига, которая в лице своего комитета по этике предложила лишить его титулов, государственных наград и тренерской лицензии. Окончательное решение руководством лиги пока не принято.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.