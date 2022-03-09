Соединенные Штаты ведут экономическую войну против России. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК

США давит на страны мира ради введения антироссийских санкций - Нуланд © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Представителя Кремля попросили объяснить, что следует сделать, чтобы не проиграть в подобном противостоянии.

«Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.