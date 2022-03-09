«США безусловно объявили экономическую войну России и ведут эту войну. Да, это де-факто так оно и есть», — сказал он.
Представителя Кремля попросили объяснить, что следует сделать, чтобы не проиграть в подобном противостоянии.
«Делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам», — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.