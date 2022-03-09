Как только из Вашингтона была дана отмашка о том, что Россия теперь изгой, традиции Холокоста моментально воскресли, сказала журналист, телерадиоведущая Анна Шафран в интервью Украина.ру

По ее словам, выпад со стороны американского сенатора Линдси Грэма в сторону президента РФ Владимира Путина со всей полнотой обнажает суть того, что мы наблюдаем в последние годы со стороны западных оппонентов в отношении России.

Шафран отметила, что уже многие годы происходят гонения на русских, откровенная русофобия, которая стала абсолютным трендом в западном инфополе. Например, недопуск к выступлению паралимпийцев из России, исключение российских студентов из вузов, нападения на туристов и дипведомства. Украинцы крушат магазины русских в Германии - СМИ © Facebook, Walter Gauks

«Хотелось бы нашим западным непартнерам заявить абсолютно однозначно, что Холокост по отношению к русским не удастся, не пройдет. Но мы обязательно вспомним тех, кто сейчас, пользуясь вседозволенностью, издеваются над русскими людьми», — указала журналист.

Запад культивировал в себе толерантность по отношению ко всем, кому можно, — людям другой расы, ЛГБТ, но не русским, подчеркнула она.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее сенатор США Линдси Грэм призвал к убийству президента РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешней ситуации «многие едут рассудком». В Белом доме пояснили, что США подобные призывы не поддерживает.