Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 марта пригрозил украинским политикам расправой, если он получит еще один сигнал о том, что они «ищут ниточки в России»

Зеленский призвал к новому раунду переговоров с РФ © скриншот видео "Телеканал Дом" Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.