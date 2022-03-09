«Эти работы носили явно военно-прикладной характер, и мы не можем исключать, что велись эксперименты и разрабатывались определенные операции и технологии, в том числе ведения биологической войны. Это была прямая, явная и непосредственная угроза безопасности России. Очевидно, что Россия должна поднимать этот вопрос в международных организациях, включая ООН, и требовать соответствующей международной реакции», — сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что его предположения подтверждает факт американских попыток скрыть происходившее на территории Украины. Лучшим выходом из сложившейся ситуации, считает эксперт, будет ликвидация подобных объектов на всей территории постсоветского пространства.
Ранее стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.
В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.
На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.