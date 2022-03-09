Нельзя исключать, что в американских биолабораториях на территории Украины разрабатывались технологии биологической войны, которые позже могли быть применены в отношении российских граждан. Такое мнение 9 марта озвучил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передают РИА Новости

«Эти работы носили явно военно-прикладной характер, и мы не можем исключать, что велись эксперименты и разрабатывались определенные операции и технологии, в том числе ведения биологической войны. Это была прямая, явная и непосредственная угроза безопасности России. Очевидно, что Россия должна поднимать этот вопрос в международных организациях, включая ООН, и требовать соответствующей международной реакции», — сказал Коротченко.

Панцерфаусты на Украине, паника в Минобороны Великобритании, новый котёл. Хроника событий на Украине на 13:00 9 марта © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau

Ранее стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.

На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.