Власти США предложили Венесуэле заменить поставки российской нефти в обмен на ослабление американских санкций против южноамериканской страны. Об этом пишет 9 марта агентство Reuters со ссылкой на свои источники

Официальные лица США встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе во время первых за многие годы двусторонних переговоров, указывает агентство.

Американская делегация отправилась отдалять Венесуэлу от России © РИА Новости, Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк Густаво Карденаса — одного из шести руководителей компании CITGO, арестованных в Венесуэле, сообщает агентство.

«Сегодня вечером двое американцев, незаконно задержанных в Венесуэле, смогут вновь обнять свои семьи», — заявил президент США Джо Байден.

Карденас и другие пятеро американских директоров американской нефтеперерабатывающей компании CITGO, принадлежащей венесуэльскому государственному нефтяному монополисту PDVSA, были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в коррупции.

США в течение многих лет требовали освобождения директоров, и то, что Венесуэла освободила одного из них, «может задать более позитивный тон переговорам между Соединёнными Штатами и Венесуэлой, отношения между которыми были враждебными на протяжении сменявших друг друга американских администраций», говорится в статье Reuters.

Однако основной целью визита американской делегации было сделанное Венесуэле предложение о начале поставок нефти в США вместо российской в обмен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырьё, отмечает агентство.

Андрес Пьерантони о нефтяной войне в Венесуэле и роли в ней России © скриншот видео Globovision

По данным агентства, американцы заявили венесуэльскому правительству, что любое ослабление санкций будет зависеть от того, будет ли Венесуэла поставлять нефть в США.

Компания Chevron, последний американский производитель нефти, который всё ещё работает в Венесуэле с разрешения правительства США, истекающего в июне, может стать первым бенефициаром возможных договорённостей, говорится в другой статье Reuters на данную тему.

По словам одного из источников, если Вашингтон решит ослабить санкции, Chevron сможет частично восстановить производство в Венесуэле и возобновить экспорт на свои и другие НПЗ на побережье Мексиканского залива, которые изначально были настроены под венесуэльскую нефть.

Добыча нефти в Венесуэле в прошлом году составила около 600 тыс. баррелей в сутки, указывает агентство.

До введения американских санкций добыча нефти в стране составляла от двух до трёх миллионов баррелей в сутки.

В статьях, посвящённых американо-венесуэльским переговорам, агентство не упоминает, что компания CITGO была практически конфискована США, а её доходы шли на финансирование «правительства» Хуана Гуайдо, признанного в 2019 году администрацией Дональда Трампа в качестве «временного президента Венесуэлы».