Переговоры Москвы с украинской стороной ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Об этом 9 марта на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова

И снова Янукович, переговоры с Украиной, мины в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 7 марта © РИА Новости/Владимир Трефилов

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На территории Белоруссии 28 февраля, 3 и 7 марта прошли первые три раунда переговоров российской и украинской делегаций. По словам члена российской делегации Леонида Слуцкого, четвертая встреча состоится в ближайшее время.