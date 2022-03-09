«Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины… Был достигнут некоторый прогресс», — сказала Захарова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На территории Белоруссии 28 февраля, 3 и 7 марта прошли первые три раунда переговоров российской и украинской делегаций. По словам члена российской делегации Леонида Слуцкого, четвертая встреча состоится в ближайшее время.