Итальянский благотворительный фонд Cave Canem выделил 10 тысяч евро на спасение собак, кошек и других животных, пострадавших в результате обострения ситуации на Украине. Об этом на днях сообщили в пресс-релизе организации

Собака по кличке Банана будет работать на Украине психологом © pixabay

«Основательница и президент фонда Адриана Поссенти (Adriana Possenti) выделила первый транш в размере 10 тысяч евро для поддержки ассоциаций и организаций, занятых в районах, непосредственно затронутых конфликтом, и чтобы дать приют и помощь для собак и кошек, которые будут приняты в Италии и в других странах, в которых участвуют партнеры фонда», — говорится в материале фонда.

По словам представителей организации, они находятся в контакте с партнёрами и органами по охране и защите животных в Румынии, а также с сетью надежных приютов для собак в Италии, которые могут принять животных, попавших в беду и нуждающихся в убежище.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.