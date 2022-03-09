Все заявления президента Украины Владимира Зеленского следует оценивать, учитывая его «специфическое» состояние. Об этом в эфире радио Sputnik 9 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова

Зеленский рассказал, что он на самом деле думает о вступлении Украины в НАТО © скриншот видео

«Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит», — сказала Захарова.

Накануне президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО, так как альянс «опасается противоречий и конфронтации с Россией». Зеленский также подчеркнул, что Киев не будет «на коленях умолять» Брюссель о чем-либо.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.