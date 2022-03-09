Результатом работы американских лабораторий на Украине может стать вспышка заболеваемости, похожая на естественную, но с гораздо более масштабными потерями. Об этом 9 марта заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, передают РИА Новости

«Военные биологические базы США — это реальная угроза… Если мы не закроем эти лаборатории, то это будет постоянно существующий военный потенциал США», — сказал Онищенко.

Влиять на расы: Баранец раскрыл правду о биолабораториях США на Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Нужно все это купировать, послать туда специалистов, которые соблюдают все правила работы с особо опасными инфекциями. Разберутся спокойно, проведут все соответствующие мероприятия», — сказал Онищенко.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о совместных проектах в руки российских сил, ведь речь идет о работе американских биолабораторий на территории Украины.

По информации Минобороны РФ, США потратили на военно-биологическую программу на Украине более 200 миллионов долларов.

К слову, на признание США о биолабораториях уже отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.