Девятнадцатилетний военнослужащий Колдстримской гвардии – элитного британского полка, в обязанность которого входит охрана королевы – дезертировал, чтобы принять участие в вооружённом конфликте на Украине. Об этом сообщила 8 марта британская газета The Sun

Газета отмечает, что молодой человек, пропавший из своей казармы в Виндзоре, оставил записку родителям и забронировал билет в одну сторону до одной из восточноевропейских стран.

Министерство обороны пытается перехватить его из опасений, «что Россия может заявить, что Великобритания вступила в войну», если он попадёт в плен, утверждает издание.

«Исчезнувший юноша входит в число четырёх британских солдат, которые, как опасаются, дезертировали, чтобы воевать на Украине», — сообщает газета.

«Дикие гуси» слетаются на корм: эксперт оценил реальные силы «иностранного легиона» Зеленского © Facebook, ТМ Мілітарист

Те, кто нарушат это распоряжение, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями, указал он.

Газета отмечает, что более 150 отставных британских военных, в том числе ветеранов Ирака и Афганистана, уже находятся на Украине в ответ на призыв её президента Владимира Зеленского вступать в «иностранный легион».

Авторы статьи напоминают, что ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что поддержит любого, кто захочет воевать на Украине.

Правительство страны поспешило дистанцироваться от комментариев Трасс, а пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона повторил, что оно категорически не советует британским подданным посещать Украину, указывает газета.