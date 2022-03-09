Газета отмечает, что молодой человек, пропавший из своей казармы в Виндзоре, оставил записку родителям и забронировал билет в одну сторону до одной из восточноевропейских стран.
Министерство обороны пытается перехватить его из опасений, «что Россия может заявить, что Великобритания вступила в войну», если он попадёт в плен, утверждает издание.
«Исчезнувший юноша входит в число четырёх британских солдат, которые, как опасаются, дезертировали, чтобы воевать на Украине», — сообщает газета.
Представитель Министерства обороны Великобритании сообщил газете, что всем военнослужащим, в том числе, находящимся в отпуске, запрещено ездить на Украину.
Те, кто нарушат это распоряжение, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями, указал он.
Газета отмечает, что более 150 отставных британских военных, в том числе ветеранов Ирака и Афганистана, уже находятся на Украине в ответ на призыв её президента Владимира Зеленского вступать в «иностранный легион».
Авторы статьи напоминают, что ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что поддержит любого, кто захочет воевать на Украине.
Правительство страны поспешило дистанцироваться от комментариев Трасс, а пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона повторил, что оно категорически не советует британским подданным посещать Украину, указывает газета.