Истинная цель России на Украине, в отличие от США, - вернуть народу этой страны право самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику. Об этом 9 марта сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале

Политолог Безпалько объяснил, как капитулирует Украина и как именно решится вопрос о ее будущем © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден заявил, что РФ стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого», — отметил сенатор.

По мнению Косачева, в основе феномена тотального недоверия к намерениям России со стороны США — их ложная интерпретация.

«Наша страна никогда не стремилась и не стремится удерживать под контролем Украину. За доказательствами ходить не приходится, достаточно посмотреть на отношения России с ее ближайшими союзниками — Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Кто в здравом уме возьмётся утверждать, что Россия контролирует эти страны?», — отметил он.

Сенатор добавил, что Россия осознанно не делает этого, выстраивая отношения на принципах равенства и уважения суверенитета.

«Потому что это и есть наше понимание партнерства, в отличие от американского», — подчеркнул он.

По словам сенатора, именно США не признают никаких отношений со своими партнерами, кроме подконтрольных. Неверный шаг — и тут же санкции, а то и лишение покровительства. Одной из самых подконтрольных США стран в мире стала в последние годы Украина.

«Россия — это не США, если перефразировать крылатое выражение бывшего украинского президента [Леонида] Кучмы. Истинная цель России на Украине — вернуть ее народу право самостоятельно и демократично определять свою внешнюю и внутреннюю политику, свою судьбу. Именно так мы выстраиваем отношения с соседями и только так будем выстраивать их с будущей Украиной. С уважением к ее суверенитету и без попыток установить над ней контроль по американской модели», — заключил Косачев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.