«Война — это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам [украинской армии], которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам», — написал Черновецкий.
Он отметил, что Украина еще восемь лет назад должна была признать границы ДНР и ЛНР, а не заниматься «бомбардировками гражданских объектов и запугиванием населения».
Также Черновецкий заявил, что «Россия — не личный враг украинцев», призвал жителей своей страны не брать в руки оружие, а также выразил сожаление, что ранее Киев отказался выполнять Минские соглашения.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.