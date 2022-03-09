Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ «приведет к большим человеческим страданиям», а также подчеркнул, что власти страны сами виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. Соответствующий пост экс-чиновник опубликовал 9 марта в своем Facebook

«Война — это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам [украинской армии], которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам», — написал Черновецкий.

Он отметил, что Украина еще восемь лет назад должна была признать границы ДНР и ЛНР, а не заниматься «бомбардировками гражданских объектов и запугиванием населения».

Также Черновецкий заявил, что «Россия — не личный враг украинцев», призвал жителей своей страны не брать в руки оружие, а также выразил сожаление, что ранее Киев отказался выполнять Минские соглашения.

«Овечки»: Матвейчев рассказал о тактике украинских властей © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.