В среду, 9 марта, агентство РИА Новости сообщает о том, что в Луганске прозвучал сильный взрыв

«Сильный взрыв раздался в Луганске. Какой объект поражен, есть ли разрушения и жертвы, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

«Методы те же»: Матвейчев сравнил националистов Украины с ИГ* © realtribune.ru Эдуард Басурин. По его словам, обстрелы Горловки, Донецка и Докучаевска градами, артиллерией и минометами продолжаются.

Также, в среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии страны.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.