Украиноязычные пользователи «набросились» в сети на единственного сына певицы Софии Ротару Руслана Евдокименко, который, пишут СМИ, был задержан на украино-молдавской границе при попытке покинуть страну. Гневные сообщения продолжают появляться под последним постом мужчины в Instagram

В СМИ появилась информация, что на украино-молдавской границе задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Незаконно, поскольку мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию Украины, а в лодке, переправляющейся в сторону Молдавии были именно такие. В том числе, как утверждают журналисты, сын Ротару Руслан Евдокименко.

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«Была подписана на вас, теперь отписываюсь, вы любите своих родных и Украину, но защищать все это должен кто-то другой, недостойно», «Позорище! Дезертиры! Сын и внук героя Украины! Клеймо на всю жизнь!», «Люблю свою страну, но бегу из нее в трудный момент! Вот и все. Любовь к стране, это не картинки постить», «Позорно в сложное для страны время с сыном бежать за границу. Мужики-патриоты называется Позор!», «Далеко сбежал? Какой позор!», «В такое время бежать из Украины, пытаться пересечь украинско-молдавскую границу! Всей вашей "патриотической" семье позор!» — написали украиноязычные пользователи.

К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.