На Украине захватили власть террористы, которые точно так же, как ИГ, поддерживаются США и Западом, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев

По словам депутата, против мирного населения на Украине действуют такие же террористы, как и члены ИГИЛ, с которыми Россия боролась в Сирии. Детоубийцы из «Азова», где укрылись украинские военные в Буче. Хроника событий на Украине на 13:00 5 марта © REUTERS, Antonio Bronic

«Никакого отличия в этих националистах от тех, что в ИГ, нет. Методы поведения абсолютно одни и те же — захват в заложники мирных жителей, подрывы и т.д. Я не удивляюсь и тому, что разведданные были по тому, что они готовят грязную атомную бомбу, что готовится прибытие каких-то бригад американских, оснащенных атомными боеголовками, тактическим оружием, где подлетное время до Москвы 3 минуты, и соответственно, ничего нельзя сделать уже», — сказал Матвейчев.

Эксперт отметил, что украинские террористы и сейчас опасны, потому что в их руках еще есть атомные объекты, в том числе атомные станции, которые могут быть использованы для провокации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, боевики из нацбатальона «Азов» подорвали дом с мирным населением, кроме того, они препятствовали выходу жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам.

* Деятельность организации запрещена в РФ