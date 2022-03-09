Москва сожалеет, что Евросоюз развязал «тотальную экономическую войну» против России. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости

Сами будете локти кусать: Володин рассказал, кто оплатит антироссийские санкции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Из-за ситуации на Украине западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заверил глава российского МИД Сергей Лавров.