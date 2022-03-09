Крах планов уничтожения Донбасса завершает период однополярности мира и позволяет другим народам всерьёз задуматься над обретением независимости и выбором собственных путей развития, указал в интервью Украина.ру польский аналитик и публицист Конрад Рэнкас

По словам Рэнкаса, тот факт, что дошло до российской военной операции на Украине, очень печальный и трагичный, и всем нужно понимать, что ответственность за кровопролитие ложится в первую очередь на Запад — поощряющий агрессию Украины против Донбасса и России. «Топают ногами». Суздальцев о том, как Запад требует от России выплатить ему репарации © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Аналитик подчеркнул, что именно Запад, в первую очередь США и Великобритания, является общим врагом украинцев, русских и поляков, и братские народы продолжат науськивать друг против друга, пока они не поймут эту очевидную истину.

«Чем скорее будет установлен справедливый мир и начнется воссоздание новой, демократической, федеративной, денацифицированной и деолигархизированной Украины, — тем скорее вздохнет наша часть мира, свободная от западных экспериментов», — указал Рэнкас.

При этом нужно осознать, что конфликт на Украине является окончательным подтверждением конца гегемонии в мире Запада, отметил он.

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