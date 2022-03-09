«В чем серьезность тех материалов [о наличии биолабораторий], о которых так взвыла [замглавы Госдепа Виктория] Нуланд. Пентагон не закрывал программу «геном человека». Там добывались данные, которые выказывают особенности ДНК расы, этноса, нации… Американцы не забросили эту идею: с помощью реконструкции ДНК влиять на расы, этносы, нации. Именно этим и вызвано существование этих лабораторий на Украине», — сказал Баранец.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия в сети из нескольких десятков биолабораторий.