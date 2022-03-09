Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что американская программа «Геном человека» до сих пор работает на Украине. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев live»

Украина.ру на Youtube «Трагедия Украины»: Николай Азаров о прошлом и будущем