Госдепартамент США поручил американским послам в разных странах мира оказывать давление на местные правительства, чтобы те присоединились к санкциям в отношении России. Об этом 8 марта заявила во время слушаний по Украине в комитете по иностранным делам Сената замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд

Нуланд осудила позицию Китая по ситуации на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее словам, Вашингтон и сейчас продолжает оказывать давление на несколько крупных стран, которые до сих пор не ввели санкции против России. В частности, речь идет о Китае, до сих пор придерживающемся нейтральной позиции.

Позиция Пекина по ситуации на Украине неприемлема в нынешней обстановке, считает Нуланд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.