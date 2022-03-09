«Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента или госсекретаря, но и на всех уровнях Госдепартамента. Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить ее действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию», — сказала Нуланд.
По ее словам, Вашингтон и сейчас продолжает оказывать давление на несколько крупных стран, которые до сих пор не ввели санкции против России. В частности, речь идет о Китае, до сих пор придерживающемся нейтральной позиции.
Позиция Пекина по ситуации на Украине неприемлема в нынешней обстановке, считает Нуланд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.