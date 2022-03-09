Пока все свидетельствует о том, что власти в Варшаве рассматривают сценарий, связанный с отделением Западной Украины. Об этом сказал в интервью Украина.ру польский аналитик и публицист Конрад Рэнкас

По словам Рэнкаса, без разрешения НАТО Польша не войдет ни на Восточную Малопольшу (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), ни на Волынь (Волынская и Ровенская области).

В ситуации «политического вакуума», продолжил он, реальным является сценарий создания Польского национально-территориального края также в Винницкой и Житомирской областях и автономных польских районов на западе, с центрами в Жолкве, Сокале, а также, возможно, Владимире-Волынском. Акопов раскрыл, войдут ли Польша и Румыния на территорию Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Но пока все свидетельствует о том, что власти в Варшаве рассматривают другой сценарий, связанный не с защитой поляков, а с отделением Западной Украины, указал Рэнкас. А именно, по его словам, по согласию с НАТО готовится своего рода «шефство» Польши над новой версией «Западно-Украинской народной республики» — это может быть некий «союз», конфедерация или даже федерация.

«Таким образом, без единого выстрела и с согласия украинцев из Львова и Луцка Польша вернется на свои исконные территории. С польской стороны это очень циничная игра», — подытожил Рэнкас.

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