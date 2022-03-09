К утру 9 марта освобождено 66 населенных пунктов ДНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

«На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном, все это происходит на южном направлении. Мы уже вышли еще в нескольких местах… к Запорожской области. И наступательная операция разворачивается уже на Север. Поэтому мы начинаем противника выдавливать с тех населенных пунктов, которые находятся выше Волновахи, и поднимаемся вверх», — сказал он.

«Z-доналдс»: Михеев предложил свой ответ на уход «Макдоналдса» © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах уничтоженных объектах. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.