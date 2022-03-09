После 8 лет олигархически-нацистского вырождения и разворовывания Украины ее жители стремятся к социальным благам в Польше, сказал в интервью изданию Украина.ру польский политический аналитик и публицист Конрад Рэнкас

По словам польского аналитика, поток беженцев с Украины — не столько бегство, сколько бег к цели — к лучшей жизни в Европе. Польша не будет содержать украинских беженцев © REUTERS, Yara Nardi

Рэнкас заявил, что действия властей Польши, которые в основном возложили заботу об иммигрантах на плечи волонтёров, неправительственных организаций и органов местного самоуправления, производят впечатление намеренного саботажа.

«При этом поведение самих украинцев меня не удивляет. Решение о снятии всех ограничений на пересечение границы, предоставление льгот (доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, бесплатный общественный транспорт, включение в польскую систему социальной помощи — хоть она и мизерная по западным меркам, но всё же…) являются серьезными стимулами для их приезда в Польшу», — пояснил аналитик.

Рэнкас отметил, что подобную ситуацию видел, работая репортером на войне в Косово. В то время, указал аналитик, агрессивная сторона, т. е. албанцы, благодаря решению США и ЕС были априори признаны «жертвами», вследствие чего на Европу обрушилась огромная иммиграционная волна, создавшая фундамент для косовской мафии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным на 9 марта, в Польшу прибыло более 1,3 млн беженцев с Украины. Польские власти сообщили, что пребывание беженцев из Украины в частных домах пока не будет финансироваться из госбюджета. Жители Польши собирают для них гуманитарную помощь, еду, деньги, и размещают нуждающихся в своих домах.