«Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется», — сказал дипломат.
По его словам, российская сторона «уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности».
«В этом контексте, естественно, российские власти прилагают значительные усилия, чтобы обезопасить свои торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия. Сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами — ключевые элементы российской экономической политики», — подчеркнул Биричевский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.