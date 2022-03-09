В условиях усиления санкций Россия сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости

Экономист объяснил, почему доллар не подскочил до 300 рублей © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По его словам, российская сторона «уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности».

«В этом контексте, естественно, российские власти прилагают значительные усилия, чтобы обезопасить свои торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия. Сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах, смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах и установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами — ключевые элементы российской экономической политики», — подчеркнул Биричевский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.