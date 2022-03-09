Российский политолог Сергей Михеев предложил национализировать все рестораны американской корпорации «Макдоналдс», объявившей накануне о временном закрытии 850 своих точек быстрого питания в России. Слова эксперта прозвучали 8 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев live»

«Во-первых, это [еда в "Макдональдс"] вредно. Во-вторых, их надо за задницу брать и говорить: можете уезжать, господа американские менеджеры. А 850 ресторанов переходят в собственность Российской Федерации. Они думают они простаивать будут? Надо их срочно национализировать. Сделать Z-Дональдс или Z-Бургер», — сказал Михеев.

На пике нацистского террора в Украине. Что делать антифашистам и нацистам © realtribune.ru

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В их числе и приостановление работы «Макдональдса». Гендиректор этой компании Крис Кемпчински сформулировал причину такого решения следующим образом: «наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине».