Указания и приказы из Вашингтона и Лондона заставляют Польшу дразнить Россию, сказал в интервью изданию Украина.ру польский политический аналитик и публицист Конрад Рэнкас

«Неужели в Варшаве не понимают, что если какое-то действие Польши Россия расценит как акт агрессии против себя, то НАТО может посчитать себя свободным от обязательств, очень нечётко описанных статьями 4 и 5 Североатлантического договора?» — возмутился Рэнкас.

Аналитик подчеркнул, что Польше необходимо не повторять ошибок Украины, которой ранее НАТО вложило в руки оружие и обещало всяческую поддержку — лишь бы они напали на Донбасс, перебили его жителей и спровоцировали мировую войну, в которой должен был победить Запад. Убийства иностранцев, Польша как база для ВВС Украины, Сталинград в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 1 марта

Рэнкас выразил надежду, что Польша не станет брать на себя роль запала к пороховой бочке. Он отметил, что военная цензура в Польше и почти на всем Западе затрудняет раскрытие грязной игры военных провокаторов.

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Ранее стало известно, что США перебрасывают в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. До этого Пентагон заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США.