Рэнкас указал, что Польша уже вовлечена в процесс затягивания боевых действий на территории Украины, поскольку перебрасывает киевским властям огромное количество вооружения и техники.
Аналитик заявил, что при этом указания НАТО ясны: избегать прямого участия в конфликте, но поддерживать волю украинских сил к сопротивлению, чтобы продлить кровопролитие и увеличить масштабы разрушений.
«К сожалению, большинство поляков не понимают, что Варшава ныне фактически повторяет все провокационные, агрессивные и безответственные действия Киева, приведшие к нынешней трагедии», — подчеркнул Рэнкас.
Польша стала очередной жертвой западной провокации, и ее должен научить урок Украины, пояснил аналитик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.