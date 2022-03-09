Польша серьёзно нарушает статус невоюющей стороны, однако продолжает следовать указаниям НАТО, отметил польский политический аналитик и публицист Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Рэнкас указал, что Польша уже вовлечена в процесс затягивания боевых действий на территории Украины, поскольку перебрасывает киевским властям огромное количество вооружения и техники. СМИ: Польша может поставить Украине боевые самолёты в обмен на американские истребители © РИА Новости, Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Аналитик заявил, что при этом указания НАТО ясны: избегать прямого участия в конфликте, но поддерживать волю украинских сил к сопротивлению, чтобы продлить кровопролитие и увеличить масштабы разрушений.

«К сожалению, большинство поляков не понимают, что Варшава ныне фактически повторяет все провокационные, агрессивные и безответственные действия Киева, приведшие к нынешней трагедии», — подчеркнул Рэнкас.

Польша стала очередной жертвой западной провокации, и ее должен научить урок Украины, пояснил аналитик.

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