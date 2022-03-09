«За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев — любые эксперименты на данном направлении — за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность. <…> Наши дипломаты, послы, донесли нашу позицию до этих столиц…, до внешнеполитических ведомств этих стран…. Соответственно, были раскрыты детали», — сказала Захарова.
Она отметила, что это возымело свое действие.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. Власти Германии решили отправить на Украину 1 тысячу противотанковых ракет и 500 «Стингеров». При этом до начала спецоперации Берлин выступал против поставок Киеву вооружений. Еще в феврале о решении поставить Украине дополнительную военную технику объявила Франция, а премьер-министр Австралии пообещал, что страна будет посылать Украине летальное оружие.