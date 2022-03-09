За любые эксперименты по поставкам Украине оружия последует ответственность, послы РФ донесли это до МИД стран пребывания. Об этом 9 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

Биологическое оружие и иностранцы под угрозой. Итоги 7 марта на Украине © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Она отметила, что это возымело свое действие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. Власти Германии решили отправить на Украину 1 тысячу противотанковых ракет и 500 «Стингеров». При этом до начала спецоперации Берлин выступал против поставок Киеву вооружений. Еще в феврале о решении поставить Украине дополнительную военную технику объявила Франция, а премьер-министр Австралии пообещал, что страна будет посылать Украине летальное оружие.