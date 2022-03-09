Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал российского лидера Владимира Путина одним из самых могущественных людей на планете. Об этом 9 марта сообщила Lenta.ru

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти 3 часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — рассказал бразильский лидер.

Матвейчев: Украина - контентмейкер Запада © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции.

Болсонару подчеркнул, что российский лидер не «устраивал бойню», и о массовых убийствах мирных жителей на Украине речи не идет.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из нескольких десятков стран.

Однако власти отдельных государств уже констатируют потери своей экономики от санкций, введенных ими против Российской Федерации. В то же время руководство РФ уже объявило о ряде мер, которые будут приняты для сохранения благосостояния граждан и развития высоких технологий.