Тактика ведения информационных боев у Украины сейчас крайне простая: пытаться «изобразить себя гуманными», на словах выступая за гуманитарные коридоры, а на деле использовать их для провокаций. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев

«Уже несколько раз их (украинцев — ред.) поймали на провокациях, что они сами устраивают взрывы, бомбежки, расстрелы и т.д., сами это снимают, и сами же выкладывают в сеть. По-моему, Ахтырка — самый яркий и очевидный был эпизод, когда выстрелы из минометов были произведены по городу, и тут же, в течение чуть ли не минуты, это появилось во всех украинских сетях, причем съемка была с дрона», — сказал политтехнолог.

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«Все их крокодильи слезы по поводу того, что они гуманны, за гуманитарные коридоры, за какие-то переговоры и прочее — не верьте в это ни на секунду. Это попытка дать контент Западу», — резюмировал депутат.

Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.