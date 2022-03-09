«Уже несколько раз их (украинцев — ред.) поймали на провокациях, что они сами устраивают взрывы, бомбежки, расстрелы и т.д., сами это снимают, и сами же выкладывают в сеть. По-моему, Ахтырка — самый яркий и очевидный был эпизод, когда выстрелы из минометов были произведены по городу, и тут же, в течение чуть ли не минуты, это появилось во всех украинских сетях, причем съемка была с дрона», — сказал политтехнолог.
Все это, уверен он, делается для того, чтобы в итоге обвинить Россию в «агрессии», предоставив тем самым «доказательства» «вины» Москвы.
«Все их крокодильи слезы по поводу того, что они гуманны, за гуманитарные коридоры, за какие-то переговоры и прочее — не верьте в это ни на секунду. Это попытка дать контент Западу», — резюмировал депутат.
Полностью интервью с Олегом Матвейчевым можно прочитать здесь.