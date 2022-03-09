Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 марта в своем Telegram призвал к новому раунду переговоров с Россией для урегулирования ситуации

Больше не в Киеве: названы два места, где может скрываться Зеленский © REUTERS, Umit Bektas подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает «жестких санкционных решений» Евросоюза против России. Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за запрет на импорт российских энергоносителей: нефти, газа и угля. Он призвал другие страны последовать американскому примеру.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 7 марта в Беловежской Пуще. Оценивая состоявшийся диалог, Глава российской делегации Владимир Мединский заявил об отсутствии серьезных продвижений.