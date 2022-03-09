США опасаются, что в случае попадания патогенов к экспертам из России будет доказано нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, передает пресс-служба посольства в Telegram 9 марта

Российский посол ответил на вопросы СМИ. Коридоры, атака на Лавру, похищение Джангирова, признание Нуланд, оружие на ЗАЭС. Хроника событий на Украине на утро 9 марта © REUTERS, Gleb Garanich

«США опасаются, что в случае попадания патогенов к экспертам из России будет доказано нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — указал Антонов.

Посол отметил, что ранее ВС РФ в ходе спецоперации на Украине сообщили об обнаружении экстренной зачистки властями Украины следов военно-биологической программы, выполнявшейся совместно с США.

В том числе, по данным Антонова, был уничтожен ряд особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Конгрессе США подтвердила, что на Украине есть биолаборатории. Она заявила, что Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль ВС РФ.