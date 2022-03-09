Российский посол ответил на вопросы СМИ.
«США опасаются, что в случае попадания патогенов к экспертам из России будет доказано нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — указал Антонов.
Посол отметил, что ранее ВС РФ в ходе спецоперации на Украине сообщили об обнаружении экстренной зачистки властями Украины следов военно-биологической программы, выполнявшейся совместно с США.
В том числе, по данным Антонова, был уничтожен ряд особо опасных патогенов: «возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней».
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Конгрессе США подтвердила, что на Украине есть биолаборатории. Она заявила, что Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль ВС РФ.